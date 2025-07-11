Четыре человека ранены из-за удара БПЛА по курской деревне

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Трое мужчин и женщина ранены в результате атаки украинских дронов на деревню Суходол Беловского района в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Раненные — мужчины 32, 33 и 45 лет, а также 53-летняя женщина. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Хинштейн вновь призвал граждан не возвращаться в приграничье.

Хинштейн регулярно информирует о пострадавших или погибших при ударах беспилотников. Так, накануне, 10 июля, глава региона сообщил о гибели 73-летнего мужчины, после того как его дом в Купске атаковал БПЛА. В результате удара в здании загорелось пламя.