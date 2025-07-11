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Общество ,  
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В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя

В подмосковной Электростали предъявили обвинение расчленителю девушки
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В подмосковной Электростали предъявили обвинение 67-летнему мужчине в убийстве знакомой (ч.1 ст.105 Уголовного кодекса), тело которой он затем расчленил: часть останков выбросил в контейнеры для мусора, а часть закопал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управлении СКР по Московской области. Там уточнили, что преступление произошло 21 мая 2025 года.

Как установило следствие, в этот день жертва приехала в гости к обвиняемому в Электросталь. Между ними возникла ссора, хозяин квартиры нанес женщине удар в область головы. От полученной травмы она скончалась на месте.

«Желая скрыть совершенное преступление, мужчина расчленил тело погибшей, останки выбросил в несколько мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях, некоторые останки обвиняемый закопал на своем дачном участке» — рассказала старший помощник руководителя регионального СКР Ольга Врадий.

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Фото:СУ СК России по Свердловской области

Дочь убитой обратилась в полицию с заявлением об исчезновении матери.

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило сообщение о том, что женщина 1957 года рождения ушла из дома и не выходит на связь», — уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили последний маршрут передвижения пропавшей и задержали подозреваемого. Во время обыска в доме у него нашли телефон, ноутбук и документы погибшей. Они были спрятаны в морозильной камере холодильника.

Задержанный дал признательные показания. Следователи собираются попросить суд арестовать фигуранта дела.

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Следственный комитет МВД Электросталь убийство
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