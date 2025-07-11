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Военная операция на Украине ,  
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Ограничения на полеты в Пулково действовали более двух часов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, за время их действия восемь лайнеров ушли на запасные аэродромы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения действовали более двух часов — с 7:37 до 9:45. Их вводили, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

В Пулково ввели временную схему приема и отправки рейсов на час
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Кроме того, в период с 8:45 до 9:45 мск рейсы вылетали из аэропорта и прибывали в него по временной схеме, о ней договаривались с властями, передавал Кореняко.

Ранним утром 11 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона и предупредил о «понижении сигнала» мобильного интернета.

В 9:54 Дрозденко сообщил, что «режим воздушной опасности сохраняется в западных районах Ленинградской области».

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Софья Полковникова
запрет на полеты Пулково БПЛА
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