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Военная операция на Украине ,  
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В Пулково ввели временную схему приема и отправки рейсов на час

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Военная операция на Украине
Ранее в аэропорту вводили временные ограничения на полеты. Губернатор Ленинградской области утром 11 июля объявил в регионе опасность БПЛА
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Аэропорт Пулково в период с 08:45 до 09:45 мск будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, договоренность об этом достигнута с соответствующими органами.

Ранее в аэропорту вводили временные ограничения на полеты.

Губернатор Ленинградской области Алексаднр Дрозденко утром 11 июля объявил в регионе опасность БПЛА. Он также предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета». О возможном ухудшении связи в городе сообщали также в правительстве Петербурга.

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Пулково уже возобновлял прием рейсов на час 6 июля. Тогда на фоне продолжительных ограничений в аэропорту было отменено на прилет и вылет 90 рейсов, оставались задержанными на вылет 37 рейсов.

В тот же день Дрозденко рассказал об уничтожении в Киришском районе Ленинградской области двух беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 155 украинских беспилотников, из них 11 уничтожили над Московским регионом.

Больше всего — 53 дрона — сбили над Курской областью. Беспилотники также нейтрализовали над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

В Тульской области в результате атаки дронов погиб человек, еще один пострадал. О гибели человека во время ночной атаки беспилотников также сообщили власти Липецкой области. В Таганроге обломки дрона упали на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК).

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Аэропорт Пулково ограничения беспилотники Санкт-Петербург Росавиация
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