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Лавров предупредил, что провокации против КНДР могут «плохо кончиться»

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Россия сделает все, чтобы не допустить провокаций, направленных против КНДР, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РБК.

«Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония укрепляют военные альянсы. Он также сказал, что «проводятся все более масштабные военные учения, да еще и с ядерным компонентом», а это создает серьезный «конфликтный потенциал».

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США ранее заявляли, что хотят вести диалог с Россией, Китаем и КНДР, чтобы не допустить ядерной войны. Представитель Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен тогда подчеркнул, что их силы сдерживания находятся в состоянии готовности, «подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание».

В мае КНДР провела учения по срочному переходу всех военных подразделений к готовности к ядерному контрудару. Пхеньян тогда объяснил проведение маневров действиями Вашингтона и его «сателлитов», в частности продолжающимися учениями, которые США проводят совместно с Южной Кореей.

Глава российского МИД прилетел в Малайзию утром 10 июля. Мероприятия по линии АСЕАН проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Среди них — поквартальный диалог «Россия — АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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