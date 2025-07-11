Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки над Ростовской областью

В Ростовской области ночью отразили воздушную атаку, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, ПВО уничтожила БПЛА в Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Слюсарь.

Только с начала июля регион не раз подвергался атакам дронов. Так, в ночь на 5 июля Минобороны отчитывалось об уничтожении двух беспилотников над областью. Ночью 4 июля было сбито 26 дронов. Еще два уничтожили 2 июля, а 1 июля — 16 БПЛА.