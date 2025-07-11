Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки над Ростовской областью
В Ростовской области ночью отразили воздушную атаку, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
По его словам, ПВО уничтожила БПЛА в Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Слюсарь.
Только с начала июля регион не раз подвергался атакам дронов. Так, в ночь на 5 июля Минобороны отчитывалось об уничтожении двух беспилотников над областью. Ночью 4 июля было сбито 26 дронов. Еще два уничтожили 2 июля, а 1 июля — 16 БПЛА.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов