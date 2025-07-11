В Британии зафиксировали нашествие «супермуравьев»

В Великобритании зафиксировали нашествие муравьев Tapinoma magnum, известных как супермуравьи, чьи колонии достигают до 5 млн особей. Об этом сообщает Daily Mail. Насекомые уже нанесли ущерб в ряде стран Европы. Ранее они провоцировали просадки тротуаров, перебои в электросетях и разрушения инфраструктуры в Германии, Франции и Швейцарии.

Муравьи Tapinoma magnum практически неотличимы внешне от обычных черных, но отличаются высокой агрессивностью и необычной социальной структурой. В отличие от большинства видов, где есть только одна матка, в колониях супермуравьев их может быть до тысячи. При встрече группы не конкурируют, а объединяются, образуя сверхколонии и быстро расширяя ареал.

Муравьи реагируют на малейшую угрозу, передвигаются в широких колоннах и при размножении способны заселять площади размером с десятки футбольных полей. Как сообщило издание, один из крупных очагов насекомых в Швейцарии остановил строительство инфраструктурного проекта стоимостью £3 млрд.

По данным британских энтомологов, супермуравьи уже обнаружены в Уэст-Сассексе и на островах Силли.

«Инсектициды не помогают: муравьи распознают отраву и засыпают ее землей», — отмечают исследователи.

По мнению специалистов, изменение климата делает условия в северных регионах Европы более подходящими для обитания Tapinoma magnum, что повышает риск их проникновения в городскую среду.

В марте в австралийском штате Квинсленд зафиксировали стремительный рост количества людей, ужаленных красными огненными муравьями. За медицинской помощью обратились около 60 человек, 23 из них потребовалась госпитализация.

Нашествие красных огненных муравьев было связано с обильными осадками, которые обрушились на северо-восток Австралии. Паводки выгнали насекомых из их подземных гнезд на незатопленные территории.

Одной из особенностей красных огненных муравьев является их способность переживать наводнения. Насекомые сцепляются между собой лапками и соединяются вместе, образовывая таким образом плавучие шары, которые течение выносит к новым местам обитания.