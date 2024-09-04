На таможне в посылках из Таиланда нашли тысячи живых муравьев. Видео

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Тысячи живых муравьев были обнаружены при досмотре в посылках из Таиланда, груз следовал в Москву, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.

«При сканировании коробок с «детскими игрушками и печеньем» <...> инспекторы обнаружили муравьев. Их запечатали в пробирки вместе с питательным раствором, всего обнаружен 171 инкубатор», — говорится в сообщении.

Таможенники отказали в выпуске, а муравьев вернули отправителям. В отношении нарушителей могут возбудить дела за несоблюдение запретов и ограничений.

Пресс-служба напомнила, что живых животных, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей, нельзя перевозить почтой.

В конце августа новороссийские таможенники обнаружили в посылках кости вымершего животного — шерстистого носорога. Их попытался отправить в Германию 41-летний мужчина.

Суд признал контрабандиста виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.