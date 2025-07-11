Над Москвой взошла «Оленья Луна»
Жители Москвы около полуночи смогли наблюдать в небе «Оленью Луну» — июльское полнолуние.
Как сообщает портал Live Science, это астрономическое явление является одним из самых низких полнолуний в 2025 году. «Оленья Луна» является самой дальней от Солнца полной Луной за весь год.
Свое название явление берет от американского Buck Moon (в переводе — «оленья Луна»), так как в это время у оленей начинают расти рога.
В странах Европы это полнолуние называют Hay Moon (от слова hay — «сено»), так как оно выпадает на период сенокоса.
Индейские племена анишинаабе называли это полнолуние Min Giizis, или ягодная Луна, так как оно совпадает с сезоном сбора ягод.
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