Над Москвой взошла «Оленья Луна»

Жители Москвы около полуночи смогли наблюдать в небе «Оленью Луну» — июльское полнолуние.

Как сообщает портал Live Science, это астрономическое явление является одним из самых низких полнолуний в 2025 году. «Оленья Луна» является самой дальней от Солнца полной Луной за весь год.

Свое название явление берет от американского Buck Moon (в переводе — «оленья Луна»), так как в это время у оленей начинают расти рога.

В странах Европы это полнолуние называют Hay Moon (от слова hay — «сено»), так как оно выпадает на период сенокоса.

Индейские племена анишинаабе называли это полнолуние Min Giizis, или ягодная Луна, так как оно совпадает с сезоном сбора ягод.