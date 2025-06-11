 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна»

Полная луна в окрестностях села Клиновка, Крым, 10 июня 2025 года
Полная луна над Хелесином, Бельгия, 10 июня 2025 года
Полная луна над Аргентиной, 10 июня 2025 года
Полная луна в окрестностях села Клиновка, Крым, 10 июня 2025 года
Полная луна над Хелесином, Бельгия, 10 июня 2025 года
Полная луна над Аргентиной, 10 июня 2025 года
Полная луна в окрестностях села Клиновка, Крым, 10 июня 2025 года
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Полная луна над Хелесином, Бельгия, 10 июня 2025 года
(Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Полная луна над Аргентиной, 10 июня 2025 года
(Фото: Patricio Murphy / Zuma /' ТАСС)

Россияне и жители других стран вечером 10 июня смогли наблюдать в небе так называемую «Клубничную Луну».

«Клубничная луна» — это первое летнее полнолуние, которое наблюдается в июне, обычно вскоре после солнцестояния. Имя астрономического явления пришло от индейских племен, у которых это время совпадало с сезоном сбора клубники.

Несмотря на название, цвет Луны в этот период не обязательно красный — он зависит от ее положения над горизонтом.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Луна Россия астрономическое явление
Материалы по теме
Луна по всему миру частично затмила Солнце. Видео
Общество
Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика
Общество
Маск допустил, что по пути с Марса можно слетать и на Луну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:01
В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира Политика, 00:57
Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна» Общество, 00:40
В ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире Общество, 00:19
Зачем Туск решил поднять вопрос о доверии правительству в сейме Политика, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 10 июн, 23:59
Борт со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье Политика, 10 июн, 23:48
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Всемирный банк допустил самый медленный рост экономики с 1960-х годов Экономика, 10 июн, 23:42
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением Политика, 10 июн, 23:40
Йеменские хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион» Политика, 10 июн, 23:28
Экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу Общество, 10 июн, 22:58
В Госдепе приветствовали прогресс на переговорах России и Украины Политика, 10 июн, 22:28
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 10 июн, 22:12
Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС Политика, 10 июн, 22:06