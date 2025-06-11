Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна»
Россияне и жители других стран вечером 10 июня смогли наблюдать в небе так называемую «Клубничную Луну».
«Клубничная луна» — это первое летнее полнолуние, которое наблюдается в июне, обычно вскоре после солнцестояния. Имя астрономического явления пришло от индейских племен, у которых это время совпадало с сезоном сбора клубники.
Несмотря на название, цвет Луны в этот период не обязательно красный — он зависит от ее положения над горизонтом.
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