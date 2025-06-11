Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна»

Полная луна в окрестностях села Клиновка, Крым, 10 июня 2025 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Полная луна над Хелесином, Бельгия, 10 июня 2025 года (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press) Полная луна над Аргентиной, 10 июня 2025 года (Фото: Patricio Murphy / Zuma /' ТАСС)

Россияне и жители других стран вечером 10 июня смогли наблюдать в небе так называемую «Клубничную Луну».

«Клубничная луна» — это первое летнее полнолуние, которое наблюдается в июне, обычно вскоре после солнцестояния. Имя астрономического явления пришло от индейских племен, у которых это время совпадало с сезоном сбора клубники.

Несмотря на название, цвет Луны в этот период не обязательно красный — он зависит от ее положения над горизонтом.