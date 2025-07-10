Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек

Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП в Севастополе с пятью погибшими девушками — жительницами Крыма и одним пострадавшим, сообщили в пресс-службе СК.

О ходе расследования и выясненных обстоятельствах доложит руководитель главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автомобиля «ВАЗ» произошла около 14:20 мск 10 июля. По данным полиции, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля, не уступила дорогу микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили в прокуратуре, в результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — молодые жительницы Крыма 2005–2007 г.р.

Водителю микроавтобуса была оказана медицинская помощь.