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Общество ,  
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Сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за рекордные $10 млн

Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's

На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе британского происхождения Джейн Биркин, за $10 млн с учетом комиссионных, сообщает CNN.

Оригинальная сумка Hermès, которая принадлежала Биркин, стала прототипом известной модели Birkin бренда.

Аукцион завершился победой частного коллекционера из Японии.

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Глава отдела сумок и аксессуаров аукционного дома Sotheby’s Морган Халими назвала торги «важной вехой» в истории моды и роскоши. «Продажа оригинальной сумки Birkin — это, в конечном счете, также чествование непреходящего духа и притягательности ее музы, Джейн Биркин», — отметила она.

Проданная Hermès Birkin стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на Sotheby’s. Предыдущий рекорд принадлежал сумке Hermès Kelly из крокодиловой кожи с бриллиантами, проданной за $513 тыс.

В 2022 году на аукционе Sotheby's была продана сумка Diamond Himalaya Birkin, инкрустированная белыми бриллиантами, более чем за $450 тыс., а на аукционе Christie's в 2021 году ее версия из кожи крокодила была продана почти за $390 тыс.

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Теги
Полина Минаева
Аукцион Hermès Sotheby’s мода
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