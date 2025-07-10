Сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за рекордные $10 млн
На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе британского происхождения Джейн Биркин, за $10 млн с учетом комиссионных, сообщает CNN.
Оригинальная сумка Hermès, которая принадлежала Биркин, стала прототипом известной модели Birkin бренда.
Аукцион завершился победой частного коллекционера из Японии.
Глава отдела сумок и аксессуаров аукционного дома Sotheby’s Морган Халими назвала торги «важной вехой» в истории моды и роскоши. «Продажа оригинальной сумки Birkin — это, в конечном счете, также чествование непреходящего духа и притягательности ее музы, Джейн Биркин», — отметила она.
Проданная Hermès Birkin стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на Sotheby’s. Предыдущий рекорд принадлежал сумке Hermès Kelly из крокодиловой кожи с бриллиантами, проданной за $513 тыс.
В 2022 году на аукционе Sotheby's была продана сумка Diamond Himalaya Birkin, инкрустированная белыми бриллиантами, более чем за $450 тыс., а на аукционе Christie's в 2021 году ее версия из кожи крокодила была продана почти за $390 тыс.
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