Ракетку Надаля продали на аукционе за рекордную сумму

Ракетка, которой испанец играл в финале «Ролан Гаррос» 2017 года, ушла с молотка за $157,3 тыс.

Рафаэль Надаль (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Ракетка, которой 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль играл в финале «Ролан Гаррос» 2017 года, продана на аукционе Prestige Memorabilia за $157,3 тыс. Об этом сообщает ESPN.

Это новый рекорд для продаж теннисных ракеток на аукционах. Прошлый рекорд принадлежал ракетке Надаля с финального матча Australian Open 2022 года, его последнего титула «Большого шлема», когда испанец победил россиянина Даниила Медведева. В 2023 году ту ракетку продали на аукционе Sotheby's за $139,7 тыс.

В 2017 году Надаль победил швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и завоевал свой 10-й титул на «Ролан Гаррос». Он не проиграл на том турнире ни одного сета.

За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Карьеру Надаль завершил в ноябре 2024 года.