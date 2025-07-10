Послание Мерца Путину и Трампу. Видео на русском

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Появилось видео на русском языке с конференции в Риме по вопросам восстановления Украины, где канцлер Германии Фридрих Мерц обращается с посланиями к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Это произошло в конце речи, где Мерц говорил о достижениях по украинскому вопросу и благодарил европейских коллег за поддержку Киева.

Начал Мерц с обращения к Путину. «Послание очень простое. Мы не сдадимся», — сказал он. После канцлер выдержал паузу, которую вскоре заполнили аплодисменты участников конференции.

Обращаясь к Трампу, Мерц призвал главу Белого дома «оставаться» с Европой в вопросе Украины.

«Второе обращение — в Вашингтон, округ Колумбия, Дональду Трампу. Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной стороне — и мы ищем стабильный политический порядок в этом мире», — заключил Мерц.

Мерц также заявил, что поддержка Украины Брюсселем «непоколебима», и отметил, что готовится новый пакет санкций против России.