Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ

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Суд в Москве признал запрещенными к распространению на территории России сведения о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, сообщила столичная прокуратура.

«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории России», — говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд послужило обнаружение незаконных ресурсов в интернете. На сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ, проводимых в 2025 году.

В начале июня Рособрнадзор опроверг возможность разместить варианты ЕГЭ до начала проведения экзамена. Поводом для комментария стали появившиеся в социальных сетях сканы якобы реальных вариантов экзамена по обществознанию, который проходил 2 июня.

В ведомстве отметили, что технология передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) в школы исключает их размещение где-либо до начала экзамена. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Там также напомнили, что публикация КИМ в интернете является нарушением, влекущим аннулирование результатов работы.