Мишустин представил кабмину нового министра транспорта Никитина. Видео

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Российский премьер Михаил Мишустин на заседании 10 июля представил своему кабинету нового министра транспорта — Андрея Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Андрей Сергеевич, хочу вас поздравить с назначением, пожелать удачи, успехов <...> Рассчитываю, на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил: перед Минтрансом сейчас стоят масштабные задачи — по развитию транспортной системы, совершенствованию пассажирского сообщения, внедрению современных технологий в эту сферу.

«Важно обеспечить и реализацию национальных проектов, запущенных с текущего года по поручению Президента», — сказал Мишустин.

Никитин родился в Москве. Ему 45 лет. Новый глава Минтранса — выпускник Государственного университета управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Позднее он получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.

В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, в том числе был замгендиректора по развитию сети «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем и компанию «Рускомпозит», в которую она входит.

В 2011 году был назначен гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ), спустя шесть лет — получил назначение на пост врио губернатора Новгородской области. Позже официально был избран на должность главы региона — с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался с более высоким процентом голосов — 77%.

С февраля Никитин занимал пост замглавы Минтранса.

7 июля тело предшественника Никитина — Романа Старовойта — обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет.

СК сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт покончил с собой. Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Никитина.