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Военная операция на Украине ,  
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Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео

ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта с дроном в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине

Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Крыму теракт против силовиков с применением дрона. Атаку планировал провести в День России (12 июня. — РБК) 44-летний житель Ялты, завербованный украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По версии следствия, мужчина собирался направить оснащенный самодельной бомбой беспилотник на скопление сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок во время праздничных мероприятий.

На распространенных ФСБ кадрах подозреваемого задерживают на пустой проселочной дороге. Затем показано, как силовики проводят обыск в доме у задержанного. В объектив камеры среди прочего попали элементы для взрывного устройства, холодное оружие, пособия по боевой стрельбе, снайперский прицел, головной убор военнослужащего Украины.

В ведомстве уточнили, что во время обыска были обнаружены две самодельные бомбы осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства общей массой 1 кг. Также силовики изъяли два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.

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Кроме того, на видео попал изъятый у задержанного смартфон с фрагментами переписки, которую, как считает следствие, он вел с украинскими кураторами.

На камеру фигурант рассказывает, что его задержали за призывы «в интернете убивать русских», попытки «собрать самодельное взрывное устройство» и за то, что «сливал в паблик Украины о прилетах по территории Крыма».

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Теги
Денис Малышев
Крым ФСБ теракт ВСУ дрон
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