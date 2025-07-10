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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ
Video

ФСБ опубликовала видео задержания и допросов в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

На кадрах видно, как силовики едут за идущим по дороге мужчиной и задерживают его. Позже на допросе он признался, что в 2023 году передавал украинскому солдату данные о российских позициях. «В чем раскаиваюсь», — сказал он в видео.

Второй подозреваемый пересылал знакомым координаты и писал комментарии. Себя и своего напарника он назвал маленькими пешками, «которые просто живут».

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По данным ФСБ, задержанные мужчины подозреваются в работе на разведку и ВСУ. По заданию кураторов они собирали и отправляли через Telegram иностранной службе сведения о местах дислокации российских военных и техники для нанесения по ним ударов.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса — «Шпионаж». Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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Анастасия Бычкова
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