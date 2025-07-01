На «Госуслуги» подали почти 1 млн заявлений для записи первоклашек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На «Госуслуги» поступило почти 1 млн заявлений для записи детей в первый класс, сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале. Ведомство привело итоги первой волны записи.

Подать заявление можно было в школу по месту прописки или временной регистрации или при претензии на льготы.

«Родители подали на «Госуслугах» 920 тыс. заявлений. Это более чем на 10% превышает показатели прошлого года», — говорится в сообщении.

Среди направивших заявление — 48% родителей девочек и 52% — мальчиков. Больше всего было подано в Санкт-Петербурге — 49,9 тыс., а также Свердловской области — 47,2 тыс. Чуть меньше в Татарстане и Дагестане — 37,7 тыс. и 37,6 тыс. соответственно. Еще 35,3 тыс. заявлений направили в Башкирии.

Сервис доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут записать детей в первый класс на региональных порталах.

В первую волну родители будущих первоклассников могли заранее составить черновик заявления на «Госуслугах» с 17 марта. Прием проходил с 1 апреля по 30 июня. Вторая волна проходит с 6 июля по 5 сентября, отправить заявку можно в любую школу.

В 2024 году «РБК Life» посчитал, что расходы на подготовку к школе в 2024 году на мальчика-первоклашку в среднем составляют 23 тыс. руб., на девочку — около 27 тыс. руб, как и в предыдущие два года.