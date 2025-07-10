Синоптики сообщили о рекордном уровне осадков в Чите за 70 лет
За ночь 10 июля в Чите выпало 105 мм осадков, что стало рекордным показателем за 70 лет, сообщили в читинском гидрометцентре (ГМЦ).
В сообщении говорится, что «за прошедшую ночь, 10 июля в Чите количество выпавших осадков составило 105 мм за 12 часов». При этом климатическая норма осадков за июль в Чите составляет 88 мм.
Региональное МЧС сообщило об обильных ливнях на территории Читинского муниципального округа. Из-за непогоды жители в разных районах Читы остались без света, отметил «Читаэнерго», передавала «Чита.ru». Из-за отсутствия электричества детские сады № 31 и 82 не принимают детей.
В мэрии сообщили, что в нескольких районах города пройдет плановое отключение электричества в связи с продолжающимися ремонтными работами. Энергию отключат также 11 и 12 июля, например, в микрорайоне «Серебряный», ДНТ «Система».
Накануне, 9 июля, в мэрии предупредили, что 9-10 июля местами в Забайкальском крае ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. «Такие метеоусловия могут стать причиной нарушений электроснабжения потребителей, поэтому энергетики усилили контроль за состоянием объектов электросетевого комплекса», — говорилось в сообщении.
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