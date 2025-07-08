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Четыре человека пострадали из-за шторма в Польше

Четыре человека пострадали из-за шторма в Польше
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Четыре человека пострадали в результате мощных штормов в районе Подкарпатья в Польше. Около 55 тыс. абонентов остались без электричества, сообщило RMF 24.

Штормы прошли в понедельник, 7 июля. Больше всего ущерба зафиксировали в Подкарпатском воеводстве, в особенности в Ланьцутском, Пшеворском и Кросненском повятах. Шквалистый ветер повалил деревья, а на улицах затопило дороги. Также в результате урагана повреждены 180 крыш и оборваны линии электропередачи.

В Браткувке в Кросненском повяте дерево упало на здание. Человек, находившейся внутри, получил травму головы. В Добрынине Мелецкого повята житель пострадал от удара током из-за обрыва линий электропередачи, а в Лежайском и Пшемысльском повятах ветки деревьев упали на автомобили, ранив водителей. Пострадавших доставили в больницы.

Шквалистый ветер сломал деревья на территории парка Ланьцутского замка. Ветви повредили ограждения. В целях безопасности посещение парка закрыли до утра вторника, 8 июля.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия штормов. По данным «RMF 24», еще до начала шторма спасатели эвакуировали три лагеря скаутов — два в Кольбушовском повяте и один в Лежайском повяте.

До этого шторм в Польше был две недели назад — 23 июня. На места ЧП спасатели выезжали более 3 тыс. раз.

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Анастасия Бычкова
Польша шторм электричество отключение электричества
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