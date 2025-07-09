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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Орловской области назвал фейком видео о самолетах и дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: Klychkov_Andrey / Telegram)

Видеоролик, в котором от имени губернатора Орловской области Андрея Клычкова говорится о возможности попадания беспилотников в самолеты, является фейком, сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

«В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», — написал Клычков.

Также губернатор попросил доверять только официальным источникам, а в случае обнаружения фейковых сообщений — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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Телерадиокомпания «Истоки» привела цитату из фейкового ролика, в котором цифровой двойник губернатора сказал, что «не стоит переживать, мы настолько хорошо контролируем наше воздушное пространство, что случаев попадания беспилотников в самолеты — лишь три из ста».

Ранее Клычков сообщил об уничтожении над Орловской областью в ночь на 9 июля 12 украинских беспилотников. Повреждений и пострадавших в результате атаки нет.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Орловская область Андрей Клычков беспилотники фейк
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