Губернатор Орловской области назвал фейком видео о самолетах и дронах
Видеоролик, в котором от имени губернатора Орловской области Андрея Клычкова говорится о возможности попадания беспилотников в самолеты, является фейком, сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.
«В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», — написал Клычков.
Также губернатор попросил доверять только официальным источникам, а в случае обнаружения фейковых сообщений — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Телерадиокомпания «Истоки» привела цитату из фейкового ролика, в котором цифровой двойник губернатора сказал, что «не стоит переживать, мы настолько хорошо контролируем наше воздушное пространство, что случаев попадания беспилотников в самолеты — лишь три из ста».
Ранее Клычков сообщил об уничтожении над Орловской областью в ночь на 9 июля 12 украинских беспилотников. Повреждений и пострадавших в результате атаки нет.
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