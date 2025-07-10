Трамп спросил у президента бывшей колонии США, где тот выучил английский
Президент США Дональд Трамп похвалил уровень владения английским языком у его коллеги из Либерии Джозефа Боакаи, английский является единственным официальным в африканской стране. Видео со встречи двух лидеров опубликовало NBC News.
«Такой хороший английский, такой красивый <...> У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить так же хорошо», — сказал Трамп.
Он также спросил у Боакаи, где он научился «говорить так красиво». Президент Либерии поблагодарил Трампа за комплимент.
Либерия — это страна, чья история тесно связана с США: изначально в XIX веке Штаты основали там колонию, куда могли переселиться освобожденные американские рабы. В 1847 переселенцы провозгласили там независимую республику.
Сегодня официальным языком Либерии остается английский, хотя в стране сосуществует более 30 местных языков и диалектов.
Английский язык используется в государственных учреждениях, образовании, медиа и деловом общении. В повседневной жизни граждане используют также местные языки, среди которых наиболее распространены кру, мано, гио, басса, лома и мандинго.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов