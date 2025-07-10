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Трамп спросил у президента бывшей колонии США, где тот выучил английский

Трамп похвалил уровень английского у президента бывшей колонии США Либерии

Президент США Дональд Трамп похвалил уровень владения английским языком у его коллеги из Либерии Джозефа Боакаи, английский является единственным официальным в африканской стране. Видео со встречи двух лидеров опубликовало NBC News.

«Такой хороший английский, такой красивый <...> У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить так же хорошо», — сказал Трамп.

Он также спросил у Боакаи, где он научился «говорить так красиво». Президент Либерии поблагодарил Трампа за комплимент.

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Фото:Ken Cedeno / Reuters

Либерия — это страна, чья история тесно связана с США: изначально в XIX веке Штаты основали там колонию, куда могли переселиться освобожденные американские рабы. В 1847 переселенцы провозгласили там независимую республику.

Сегодня официальным языком Либерии остается английский, хотя в стране сосуществует более 30 местных языков и диалектов.

Английский язык используется в государственных учреждениях, образовании, медиа и деловом общении. В повседневной жизни граждане используют также местные языки, среди которых наиболее распространены кру, мано, гио, басса, лома и мандинго.

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Софья Полковникова
Либерия английский язык Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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