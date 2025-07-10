Трамп спросил у президента бывшей колонии США, где тот выучил английский

Президент США Дональд Трамп похвалил уровень владения английским языком у его коллеги из Либерии Джозефа Боакаи, английский является единственным официальным в африканской стране. Видео со встречи двух лидеров опубликовало NBC News.

«Такой хороший английский, такой красивый <...> У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить так же хорошо», — сказал Трамп.

Он также спросил у Боакаи, где он научился «говорить так красиво». Президент Либерии поблагодарил Трампа за комплимент.

Либерия — это страна, чья история тесно связана с США: изначально в XIX веке Штаты основали там колонию, куда могли переселиться освобожденные американские рабы. В 1847 переселенцы провозгласили там независимую республику.

Сегодня официальным языком Либерии остается английский, хотя в стране сосуществует более 30 местных языков и диалектов.

Английский язык используется в государственных учреждениях, образовании, медиа и деловом общении. В повседневной жизни граждане используют также местные языки, среди которых наиболее распространены кру, мано, гио, басса, лома и мандинго.