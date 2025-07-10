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Снуп Догг выпустил песню про подарки в Telegram

Американский рэпер Снуп Догг выпустил трек под названием Gifts про мессенджер Telegram. Музыкальный клип опубликован на его YouTube-канале.

В треке он назвал создателя мессенджера Павла Дурова своим племянником. «Мой племянник Паво рассказал мне кое-что, что мне было нужно. Прислал мне сообщение и сказал, что прочитал, отметил, процитировал», — такие слова звучат в песне.

Исполнитель также упомянул блокчейн и TON: «Цифровые коллекционные вещи. Что? Блокчейн?». Кроме того, рэпер говорит о цифровых подарках, которые можно дарить в мессенджере. «Все, что я слышу, это подарки, подарки, подарки <...> Теперь мне говорят, что эти подарки от Снупи запускаются для более чем миллиарда пользователей», — поет Снуп Догг.

На видео Снуп Догг показывает свой собственный канал в Telegram и различные функции мессенджера.

Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми
Бизнес
Павел Дуров

Снуп Догг завел свой телеграм-канал — @snoopdogg — в начале мая 2025 года. Потом он опубликовал пост в X о появлении канала в мессенджере, который Дуров поддержал репостом. Сейчас на канале рэпера более 187 тыс. подписчиков.

В начале июля хип-хоп-исполнитель призвал Дурова «притормозить» в вопросах рождения детей. Тогда он написал в своем Х: «слышал, у тебя 106 детей сейчас? Ты плодишь щенячьи выводки, притормози».

В ответ Дуров написал в комментариях: «Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом, могу дать парочку советов». Он также предложил продолжить обсуждение в Telegram в более конфиденциальной обстановке.

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Персоны
Софья Полковникова
Снуп Дог Павел Дуров Telegram музыка
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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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