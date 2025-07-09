Глава аэропорта Геленджика раскрыл возможное количество рейсов в день
После открытия аэропорта Геленджика воздушная гавань будет принимать не более трех рейсов одновременно, заявил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко во время встречи с главой города Алексеем Богодистовым.
«Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение», — сказал он.
Во время встречи Таранченко и Богодистов обсудили и другие технические вопросы относительно открытия аэропорта в Геленджике. Таранченко подчеркнул, что самой важной задачей будет обеспечение безопасности пассажиров.
Аэропорт Геленджика был закрыт после начала специальной военной операции на Украине, с февраля 2022 года. Спустя более чем три года, 9 июля 2025-го, Минтранс сообщил, что аэропорт Геленджика готовится возобновить свою работу.
Росавиация уточнила, что воздушная гавань сможет принимать и отправлять рейсы уже с четверга, 10 июля. «Аэрофлот» уже начал продажи билетов на рейсы, которые начнет выполнять с 18 июля.
Всего в 2022 году после начала военной операции на Украине были закрыты 11 аэропортов юга России.
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