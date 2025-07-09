Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета

Путин увеличил штат сотрудников СК до 23 149 человек с 1 января 2026 года

Фото: Александр Река / ТАСС

С 1 января 2026 года будет увеличена численность штатных сотрудников Следственного комитета (СК) России на 132 человека.

Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Ранее штат СК за исключением военных следственных органов составлял 23 017 человек. С 1 июля 2025 года их численность возросла до 23 083, а с 1 января 2026 года вырастет до 23 149 сотрудников.

В предыдущий раз Путин увеличил численность сотрудников СК на 514 в феврале 2024 года. До этого штат СК насчитывал 22 503 человека.