В МИДе объяснили шум во время брифинга Захаровой
Причиной громкого постороннего шума, который возник во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 9 июля, стала авария в здании первого корпуса министерства, передает ТАСС со ссылкой на источник в управлении по эксплуатации зданий МИД.
По его словам, из-за нее началось подтопление подвальных помещений в здании, а затем включились системы пожаротушения.
Судя по трансляции, сильный посторонний звук, возник в середине второго часа брифинга, когда начались от прессы вопросы Захаровой о военно-политической ситуации в мире и на Украине.
Дипломату пришлось повысить голос и отвечать таким образом на протяжении примерно 30 минут, пока посторонний шум за кадром не стих.
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