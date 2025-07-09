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Политика ,  
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В МИДе объяснили шум во время брифинга Захаровой

Шум во время брифинга Захаровой произошел из-за коммунальной аварии

В МИДе объяснили шум во время брифинга Захаровой
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Причиной громкого постороннего шума, который возник во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 9 июля, стала авария в здании первого корпуса министерства, передает ТАСС со ссылкой на источник в управлении по эксплуатации зданий МИД.

По его словам, из-за нее началось подтопление подвальных помещений в здании, а затем включились системы пожаротушения.

Судя по трансляции, сильный посторонний звук, возник в середине второго часа брифинга, когда начались от прессы вопросы Захаровой о военно-политической ситуации в мире и на Украине.

Дипломату пришлось повысить голос и отвечать таким образом на протяжении примерно 30 минут, пока посторонний шум за кадром не стих.

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Фото:MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
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