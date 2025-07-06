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Политика ,  
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Захарова показала номер кортежа России на БРИКС с фразой «Мы — Лавров!»

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

На саммите БРИКС в Бразилии российская делегация использует автономера автомобилей с необычной надписью, их показала представитель МИД России Мария Захарова.

На номере написано: «Саммит БРИКС, номер Рио-де-Жанейро» на португальском (официальный язык Бразилии), а затем на русском «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

XVII саммит БРИКС будет проходить 6–7 июля. Президент Владимир Путин участвует в нем по видеосвязи: около 18:00 началось его выступление на пленарном заседании на тему «Мир и безопасность и реформа глобального управления».

Не будет на саммите и китайского лидера Си Цзиньпина. Его, как и Путина, заменит глава МИДа — Ли Цян. На таком же уровне представлены и несколько других государств, в том числе Иран.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
БРИКС Сергей Лавров Мария Захарова Бразилия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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