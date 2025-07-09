Глава МИД Италии назвал себя «самым невезучим министром в истории»

Итальянский министр иностранных дел опоздал на выступление в парламенте, извинился и пожаловался, что он невезучий — во время его работы происходят войны и торговые противостояния

Антонио Таяни (Фото: Carlos Jasso / Getty Images)

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории во время выступления в парламенте страны, передает Corriere della Sera. Он с опозданием пришел на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед всеми участниками.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым. Я самый невезучий министр иностранных дел в истории», — заявил Таяни.

Министр иностранных дел Италии добавил, что в мире «постоянно что-то происходит». «Две войны, еще одна торговая», — добавил он. Таяни подчеркнул, что международные дела не дают ему возможности «сбавить обороты».

Антонио Таяни был назначен заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества в кабинете Джорджи Мелони в октябре 2022 года.

9 июля официально истекла отсрочка повышения тарифов на европейские товары, объявленная Вашингтоном. ЕС долго выражал надежду на заключение торговой сделки с Трампом. По сведениям The Wall Street Journal, союз рассматривал возможность снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары, но после прошедшего 26–27 июня в Брюсселе заседания Евросовета фон дер Ляйен сообщила, что получила последнее встречное предложение от американской администрации. По информации Politico, оно по-прежнему включает взаимный тариф в размере 10%. Евросоюз готов к тому, что соглашение достигнуто не будет, подчеркивала глава ЕК.