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Глава МИД Италии назвал себя «самым невезучим министром в истории»

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя «самым невезучим министром в истории»
Итальянский министр иностранных дел опоздал на выступление в парламенте, извинился и пожаловался, что он невезучий — во время его работы происходят войны и торговые противостояния
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Carlos Jasso / Getty Images)

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории во время выступления в парламенте страны, передает Corriere della Sera. Он с опозданием пришел на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед всеми участниками.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым. Я самый невезучий министр иностранных дел в истории», — заявил Таяни.

Министр иностранных дел Италии добавил, что в мире «постоянно что-то происходит». «Две войны, еще одна торговая», — добавил он. Таяни подчеркнул, что международные дела не дают ему возможности «сбавить обороты».

Антонио Таяни был назначен заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества в кабинете Джорджи Мелони в октябре 2022 года.

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Алина Черкашина
Италия Антонио Таяни
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