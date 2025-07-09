В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей

Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Московской области в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса пострадали 10 человек. Двое погибли, остальные находятся в больнице. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области.

В ДТП, которое произошло 9 июля на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск, пострадали 10 человек. Водитель легкового автомобиля и 10 летний пассажир погибли. Еще восемь человек находятся в больницах минздрава Московской области. Состояние троих из пострадавших тяжелое, еще пятерых оценивается как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, 26 летний водитель BMW выехал на встречную полосу, автомобиль столкнулся с микроавтобусом Hyundai.