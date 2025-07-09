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Общество ,  
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В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Московской области в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса пострадали 10 человек. Двое погибли, остальные находятся в больнице. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области.

В ДТП, которое произошло 9 июля на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск, пострадали 10 человек. Водитель легкового автомобиля и 10 летний пассажир погибли. Еще восемь человек находятся в больницах минздрава Московской области. Состояние троих из пострадавших тяжелое, еще пятерых оценивается как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь.

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По предварительным данным, 26 летний водитель BMW выехал на встречную полосу, автомобиль столкнулся с микроавтобусом Hyundai.

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