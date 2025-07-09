В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей
В Московской области в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса пострадали 10 человек. Двое погибли, остальные находятся в больнице. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области.
В ДТП, которое произошло 9 июля на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск, пострадали 10 человек. Водитель легкового автомобиля и 10 летний пассажир погибли. Еще восемь человек находятся в больницах минздрава Московской области. Состояние троих из пострадавших тяжелое, еще пятерых оценивается как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, 26 летний водитель BMW выехал на встречную полосу, автомобиль столкнулся с микроавтобусом Hyundai.
Читайте РБК в Telegram.
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов