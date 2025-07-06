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Военная операция на Украине ,  
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Украинские беспилотники сбили над Тверской и Орловской областями

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Военная операция на Украине

Над Тверской областью сбили три беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«В Бологовском округе Тверской области сбито еще 3 БПЛА. Без пострадавших и разрушений», — написал он в телеграм-канале.

Еще семь украинских беспилотников было уничтожено за день над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По его данным, обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

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Ранее вечером 6 июня над Тверской областью сбили один беспилотник, а до этого еще один. Как уточнил тогда Руденя, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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Теги
Полина Харчевникова
Тверская область Орловская область беспилотники Игорь Руденя Андрей Клычков
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