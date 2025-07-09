Автожир совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Автожир совершил жесткую посадку вблизи города Назарово в Красноярском крае. Пилот доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа автожир совершило жесткую посадку на участок местности вблизи г. Назарово Красноярского края», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет в районе аэродрома Мячково в Раменском районе. На борту находился командир самолета и инструктор, они погибли.