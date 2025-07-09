 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Автожир совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Автожир совершил жесткую посадку вблизи города Назарово в Красноярском крае. Пилот доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа автожир совершило жесткую посадку на участок местности вблизи г. Назарово Красноярского края», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет в районе аэродрома Мячково в Раменском районе. На борту находился командир самолета и инструктор, они погибли.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Красноярский край экстренная посадка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Глава МИД Италии назвал себя «самым невезучим министром в истории» Политика, 16:46
Папа римский снова предложил организовать мирные переговоры в Ватикане Политика, 16:42
Литва и Финляндия будут выпускать противопехотные мины для себя и Украины Политика, 16:39
«Известия» узнали об открытии аэропорта Геленджика Общество, 16:34
Две молочные компании из Азербайджана не пустили российских инспекторов Экономика, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
CNN сообщил, что Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России Политика, 16:29
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей Общество, 16:26
В национальном мессенджере МАХ стали доступны групповые видеозвонки Технологии и медиа, 16:23
Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО Политика, 16:20
В аэропортах США отменят требование снимать обувь при досмотре Общество, 16:08
Губернатор Орловской области назвал фейком видео о самолетах и дронах Политика, 16:08
Во Франции звонок Макрона Путину объяснили принципом красного телефона Политика, 16:07
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00