Автожир совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Автожир совершил жесткую посадку вблизи города Назарово в Красноярском крае. Пилот доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа автожир совершило жесткую посадку на участок местности вблизи г. Назарово Красноярского края», — говорится в сообщении.
Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет в районе аэродрома Мячково в Раменском районе. На борту находился командир самолета и инструктор, они погибли.
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