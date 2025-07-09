В Омке выпавший град образовал сугробы и попал на видео

Можно собирать лопатой: как выглядит выпавший в Омске град

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В Омске после сильного града с ливнем образовались «сугробы» в середине лета. Жители города публикуют в соцсетях фото и видео непогоды и ее последствий.

В микрорайоне Старый Кировск упавшие с неба льдинки настолько плотно усыпали один из дворов частного дома, что автор поста об этом предложил собирать горы града лопатой, пишет «Омск онлайн».

«Ужас. Обалдеть можно. Ребята, это что такое? Вода ледяная», — цитирует издание другого пользователя из Омска.

«В Омске Новый год два раза в году», — шутит другой житель города, чьи слова приводит «Новый Омск».

Это же издание сообщает со ссылкой на синоптиков, что грозы и дожди продержатся в регионе до конца недели, а к выходным похолодает до +16 градусов.