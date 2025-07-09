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Политика ,  
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В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Полиция провела обыски в штаб-квартире французской партии Ле Пен «Национальное объединение». Были изъяты электронные письма, документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла.

По словам лидера партии, в 8:50 утра группа из двадцати вооруженных полицейских в сопровождении двух судей пришли в штаб-квартиру. Они обыскали кабинеты руководителей и изъяли все «электронные письма, документы и бухгалтерские записи» партии.

«На данный момент мы не знаем, какие именно претензии лежат в их основе. Мы знаем лишь, что все материалы, касающиеся последних региональных, президентских, парламентских и европейских избирательных кампаний, то есть вся электоральная деятельность партии, теперь находятся в руках правосудия», — написал Жордан Барделла в соцсети X.

Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Политика
Марин Ле Пен

Жордан Барделла считает данную операцию «частью новой кампании преследования». «Это серьезное посягательство на плюрализм и демократическое чередование. Ни одна оппозиционная партия не сталкивалась с таким беспрецедентным давлением во времена Пятой республики», — отметил он.

«Национальное объединение» — ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции. В конце марта 2025 года главу партии Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Также ей запретили баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

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Франция партия обыски Марин Ле Пен
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Марин Ле Пен
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