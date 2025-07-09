В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски
Полиция провела обыски в штаб-квартире французской партии Ле Пен «Национальное объединение». Были изъяты электронные письма, документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла.
По словам лидера партии, в 8:50 утра группа из двадцати вооруженных полицейских в сопровождении двух судей пришли в штаб-квартиру. Они обыскали кабинеты руководителей и изъяли все «электронные письма, документы и бухгалтерские записи» партии.
«На данный момент мы не знаем, какие именно претензии лежат в их основе. Мы знаем лишь, что все материалы, касающиеся последних региональных, президентских, парламентских и европейских избирательных кампаний, то есть вся электоральная деятельность партии, теперь находятся в руках правосудия», — написал Жордан Барделла в соцсети X.
Жордан Барделла считает данную операцию «частью новой кампании преследования». «Это серьезное посягательство на плюрализм и демократическое чередование. Ни одна оппозиционная партия не сталкивалась с таким беспрецедентным давлением во времена Пятой республики», — отметил он.
«Национальное объединение» — ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции. В конце марта 2025 года главу партии Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Также ей запретили баллотироваться на выборах в течение пяти лет.
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