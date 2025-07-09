Решетникову в Думе напомнили о Чубайсе и либералах «прежнего разлива»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российском правительстве под видом либералов иногда работают «скрытые большевики». Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.
Министр извинился перед депутатами и сказал, что впервые представляет в Думе законопроект.
«Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал Решетников.
Володин попросил его не извиняться за процедурные вопросы, а изучать их.
«Потому что процедура, нормы, правила есть демократия. А вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё», — ответил Володин.
Он продолжил, вспомнив Анатолия Чубайса, который в 90-х годах занимал в правительстве должности вице-премьера и министра финансов.
«Вот так же приходил Чубайс. А сейчас где он? Поэтому вы изучите это все и этим руководствуйтесь. И поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива», — резюмировал Володин.
Материал дополняется
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов