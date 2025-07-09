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Политика ,  
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Решетникову в Думе напомнили о Чубайсе и либералах «прежнего разлива»

Вячеслав Володин&nbsp;
Вячеслав Володин  (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российском правительстве под видом либералов иногда работают «скрытые большевики». Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.

Министр извинился перед депутатами и сказал, что впервые представляет в Думе законопроект.

«Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал Решетников.

Володин попросил его не извиняться за процедурные вопросы, а изучать их.

«Потому что процедура, нормы, правила есть демократия. А вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё», — ответил Володин.

Он продолжил, вспомнив Анатолия Чубайса, который в 90-х годах занимал в правительстве должности вице-премьера и министра финансов.

«Вот так же приходил Чубайс. А сейчас где он? Поэтому вы изучите это все и этим руководствуйтесь. И поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива», — резюмировал Володин.

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Авторы
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