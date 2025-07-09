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Политика ,  
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Устроивший поджог сотовой вышки на Кубани раскрыл обещанный ему гонорар

ФСБ: устроившему поджог сотовой вышки на Кубани обещали заплатить 25 тыс. руб.

Устроивший поджог сотовой вышки на Кубани раскрыл обещанный ему гонорар
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Мужчине, которого задержали за поджог сотовой вышки в Краснодарском крае, украинские спецслужбы обещали заплатить 25 тыс. руб., рассказал он во время допроса. Кадрами поделилась пресс-служба ФСБ.

«В процессе поиска работы в интернете со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне заработок в размере 25 тысяч руб. за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края», — сказал мужчина.

Позднее он получил от агента координаты этой сотовой вышки, уточнил задержанный.

Как сообщили в Центре общественных связей службы, 9 июля, помимо этого мужчины, задержали еще троих несовершеннолетних — 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Все задержанные, включая ранее упомянутого мужчину, по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае.

На всех четверых завели уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 281 — диверсия. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы;
  • ч. 2 ст. 205 — террористический акт. Статья также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет;
  • ч. 2 ст. 167 — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы.

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Полина Харчевникова
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