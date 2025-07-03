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Политика ,  
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ФСБ показала, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину

Появилось видео, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину

ФСБ показала, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину
Video

Силовики в Петербурге задержали девушку, когда она пыталась заложить бомбу под машину одного из сотрудников оборонного предприятия. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видно, как девушка с пакетами идет по двору, потом подходит к машине, наклоняется под днище и что-то пытается там сделать. На кадры попал момент попытки закладки бомбы, сообщила ФСБ.

Летом 2024 года девушка самостоятельно связалась с представителями украинских спецслужб, она захотела принять участие в диверсионно-террористической деятельности, чтобы ей взамен помогли получить гражданство одной из стран Евросоюза, заявили в российской спецслужбе. Самодельное взрывное устройство ей предоставили представители спецслужбы.

На нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 222.1 (покушение на террористический акт и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по статьям — 15 и 20 лет соответственно.

В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину
Политика

В конце июня сотрудники ФСБ также предотвратили теракт в Московской области. Тогда силовики «нейтрализовали» в Подмосковье двух россиян, готовивших теракт в отношении российского военнослужащего.

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Теги
Полина Харчевникова
ФСБ машина задержанный теракт Санкт-Петербург
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