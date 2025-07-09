СКР задержал подростков за поджоги на железной дороге

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За поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии задержаны четверо подростков. Троим из них предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

«По данным следствия, трое обвиняемых в мае 2025 года в Оренбургской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования», — сказала Петренко. Она уточнила, что все трое — жители Оренбурга.

Четвертый задержанный — 17-летний житель Ижевска. Как установило следствие, он совершил поджог на железнодорожной магистрали в Удмуртии в июне 2025 года.

Во всех случаях фигуранты действовали за вознаграждение от украинских кураторов, с которыми поддерживали связь через «популярный среди молодежи мессенджер», отметили в СКР.

Подростков задержали сотрудники ФСБ. Силовики провели дома у задержанных обыски. В пресс-службе ведомства уточнили, что фигурантам — 17, 15 и 14 лет.