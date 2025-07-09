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В Хабаровске задержали 19-летнюю девушку за поджог релейных шкафов

В Хабаровске задержали 19-летнюю девушку за поджог релейных шкафов
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В Хабаровском крае полиция задержала 19-летнюю местную жительницу за поджог релейных шкафов в районе железнодорожных путей станции Красная речка, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, девушка действовала по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей она приехала в район станции Красная Речка, залила через вентиляционное отверстие релейных шкафов бензин с пенопластом и подожгла. Свои действия злоумышленница фиксировала на видео и отправляла куратору.

Сотрудники региональной транспортной полиции и ФСБ задержали подозреваемую и заключили под стражу. По факту поджога в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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В начале июля в Дагестане уголовное дело о подготовке теракта возбудили в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, в марте 2025 года подросток намеревался совершить теракт в Буйнакске. Он забрал самодельное взрывное устройство из тайника, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемого арестовали, в отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса).

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Плугина Ирина
Хабаровск задержание теракт МВД поджог
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