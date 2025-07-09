СБУ сообщила о задержании китайских шпионов, похитивших данные о ракете
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании на Украине китайских граждан, которые подозреваются в попытке нелегально вывезти секретную документацию по украинскому ракетному комплексу «Нептун».
Пресс-служба ведомства называет задержанных «китайскими шпионами».
«[Задержан] 24-летний экс-студент одного из технических вузов Киева. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость», — говорится в сообщении.
По материалам дела, он должен был получить техническую документацию по производству «Нептунов» и пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам.
Другой фигурант — отец молодого человека, постоянно проживавший в КНР. По данным СБУ, мужчина периодически приезжает на территорию Украины, чтобы «лично координировать агентурную работу своего сына».
При обыске у обоих фигурантов изъяты телефоны — по данным СБУ, там обнаружена переписка, которая может послужить доказательством виновности задержанных.
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