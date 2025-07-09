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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о задержании китайских шпионов, похитивших данные о ракете

СБУ: задержаны шпионы из КНР за попытку похитить технологию ракеты «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании на Украине китайских граждан, которые подозреваются в попытке нелегально вывезти секретную документацию по украинскому ракетному комплексу «Нептун».

Пресс-служба ведомства называет задержанных «китайскими шпионами».

«[Задержан] 24-летний экс-студент одного из технических вузов Киева. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость», — говорится в сообщении.

По материалам дела, он должен был получить техническую документацию по производству «Нептунов» и пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам.

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Другой фигурант — отец молодого человека, постоянно проживавший в КНР. По данным СБУ, мужчина периодически приезжает на территорию Украины, чтобы «лично координировать агентурную работу своего сына».

При обыске у обоих фигурантов изъяты телефоны — по данным СБУ, там обнаружена переписка, которая может послужить доказательством виновности задержанных.

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