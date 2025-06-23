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Военная операция на Украине ,  
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СБУ рассказала, как на Зеленского готовили покушение с FPV-дроном

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава СБУ утверждает, что Зеленского хотели убить в аэропорту с помощью FPV-дрона или снайпера. По его словам, был задержан польский пенсионер, завербованный Россией. В Кремле отмечали, что подобной информации доверять не стоит
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк рассказал новые детали спецоперации, в рамках которой украинским спецслужбам удалось предотвратить покушение на президента Владимира Зеленского. Его слова приводит «РБК-Украина».

По словам Малюка, за последнее время было предпринято как минимум две попытки организовать покушение на Зеленского. Одно из них должен был реализовать военный пенсионер из Польши, «который свято верил в советскую идею». Малюк утверждает, что мужчина был завербован российским спецслужбами «десятки лет назад».

«Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — это был FPV-дрон, другой — это снайперский комплекс», — рассказал глава СБУ. Однако сотрудникам СБУ вместе с польскими коллегами из Агентства собственной безопасности удалось предотвратить покушение, добавил Малюк.

Об этой операции СБУ рассказала в апреле 2024 года. Тогда в Киеве заявили, что в результате совместной работы СБУ, офиса генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши был задержан польский гражданин. Утверждалось, что задачей задержанного было собирать и передавать России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. По версии украинского следствия, в дальнейшем эти данные должны были помочь российским спецслужбам спланировать покушение на Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше.

Малюк также напомнил, что в прошлом году СБУ задержала полковников Управления государственной охраны (УГО), которое отвечает за безопасность высших должностных лиц Украины. По словам главы СБУ, они работали на Россию. «Они подыскивали исполнителей и должны были это [покушение] реализовать, когда он [Зеленский] находился на территории офиса президента Украины», — рассказал Малюк.

О задержании двух полковников УГО по подозрению в подготовке покушения на Зеленского СБУ сообщила в мае 2024-го. По версии украинского ведомства, помимо президента Украины подозреваемые планировали убить самого Малюка, а также руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

«РБК-Украина» и «Страна» писали, что один из задержанных — Андрей Гук, который возглавлял департамент УГО. Ему вменили сбор секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, и передачу ее иностранным спецслужбам.

В Кремле отмечали, что информации украинских спецслужб о подготовке покушения на жизнь Владимира Зеленского доверять не стоит. «В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Персоны
Милена Костерева
Украина СБУ покушение Польша дрон Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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