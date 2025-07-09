Песков ответил на слова Сырского о задаче ВСУ по Курской области
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинским военным «необходимо восстановить» позиции в Курской и Белгородской областях, не повлекло какой-либо реакции со стороны Москвы. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Никак не отреагировали. Наши войска продвигаются вперед. Создают соответствующие буферные зоны. Работа военных продолжается», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Накануне Сырский на ставке с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что украинские войска должны «вернуть» позиции на территории России. При этом Сырский отметил, что бойцы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией на нескольких участках фронта.
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