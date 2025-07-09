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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова Сырского о задаче ВСУ по Курской области

Песков: российские военные продвигаются вперед и создают буферные зоны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинским военным «необходимо восстановить» позиции в Курской и Белгородской областях, не повлекло какой-либо реакции со стороны Москвы. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Никак не отреагировали. Наши войска продвигаются вперед. Создают соответствующие буферные зоны. Работа военных продолжается», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Сырский на ставке с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что украинские войска должны «вернуть» позиции на территории России. При этом Сырский отметил, что бойцы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией на нескольких участках фронта.

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Дмитрий Песков Александр Сырский Украина российские военные
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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