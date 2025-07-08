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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил, что нужно восстановить позиции ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей, заявил главком Сырский на ставке с Зеленским. Минобороны и Генштаб в апреле отчитались о полном освобождении Курской области
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил об участии в заседании ставки верховного главнокомандующего под председательством украинского президента Владимира Зеленского. На нем, по словам Сырского, обсуждались ситуация на фронте, а также действия украинских подразделений «в активной обороне».

Прежде всего, как рассказал главком ВСУ, обсуждались «наиболее горячие направления», в частности покровское, лиманское, новопавловское, северо-слобожанское. «Акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на покровском и новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области», — написал он в телеграм-канале.

Также главком ВСУ сообщил, что нужно восстановить позиции ВСУ в Курской и Белгородской областях России. Других деталей доклада Сырский не привел, но отметил, что отдельно говорилось о наращивании беспилотной составляющей обороноспособности Украины, «защите тыловых городов» и сдерживании российских штурмов на линии боевого соприкосновения.

Герасимов доложил о полном освобождении Курской области от ВСУ
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Боестолкновения российской и украинской армий в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года. Всего, по данным Минобороны, площадь захваченных украинскими военными территорий составила 1268 кв. км (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении Курской области Минобороны и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь недалеко от города Суджи.

20 мая Курскую область посетил президент Владимир Путин. Это был его первый визит с момента освобождения региона от ВСУ. Глава государства встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове и обсудил с Хинштейном помощь жителям приграничья.

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Курская область Белгородская область ВСУ Александр Сырский
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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