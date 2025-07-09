Кремль назвал помеху для «моментальных» переговоров с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Причиной замедления переговорного процесса с Украиной является сложность проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

При этом он отметил, что разногласий между сторонами нет, есть только желание решить проблемы политико-дипломатическими средствами.

«Сложность проблемы не позволяет это сделать моментально. Вы знаете, что проведена определенная работа. Два очень сложных раунда состоялись», — сказал пресс-секретарь.

Песков также выразил надежду, что работа над урегулированием продолжится. Он подчеркнул, что сторонам еще предстоит сложная работа по обсуждению меморандумов.

Накануне в Кремле сообщили об отсутствии изменений в вопросе о дате новых переговоров с Украиной. Ранее глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что стороны согласовывают даты третьего раунда прямых переговоров.

До этого российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. В конце мая украинская делегация представила свой документ меморандума, а российская сторона — во время второго раунда переговоров.