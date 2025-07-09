В Челябинске ФСБ возбудила дело о сговоре при поставках школьных обедов

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Челябинской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявила нарушение закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием местных школ. Об этом сообщила РБК пресс-служба регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 Уголовного кодекса (ограничение конкуренции). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере от 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Как установило следствие, участниками картельного сговора стали два индивидуальных предпринимателя и несколько юрлиц — АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс». Они подавали фиктивные заявки на участие в торгах и создавали видимость конкуренции с «целью обеспечения победы конкретной компании и недопущения снижения начальной максимальной цены контракта».

«Неправомерность заключенных муниципальных контрактов подтверждена решением УФАС по Челябинской области, которым установлено, что фактический доход участников сговора составил более 90 млн руб.», — пояснили в ФСБ.

В офисах и квартирах заподозренных в сговоре бизнесменов прошли обыски. Силовики изъяли «денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления», отметили в ведомстве.

«Челябинск Онлайн» уточняет, что фигурирующее в деле АО «Уральский комбинат питания» является крупнейшим поставщиком школьных обедов в городе.

РБК направил запросы в АО «Уральский комбинат питания», в ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс».

В апреле 2023 года, по данным издания, силовики уже приходили с обыском к директору предприятия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, а в 2024 году ФАС признала сговор между компанией и комитетом по делам образования Челябинска, благодаря которому комбинат получил контракт на 2 млрд руб.