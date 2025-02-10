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Бизнес ,  
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ФАС выявила картельный сговор в нацпроекте «Образование»

Фото: Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на торгах в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ФАС отметили, что ведомство установило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1», занимающихся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, а также у индивидуального предпринимателя (ИП).

Речь идет о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 135-ФЗ «О защите конкуренции», который запрещает согласованные действия, способные привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

По данным антимонопольного органа, эти компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торгах на территории Бурятии, Татарстана, Чувашии, а также Архангельской, Брянской и Новгородской областей. При этом часть торговых процедур была в рамках нацпроекта «Образование», добавили в ведомстве.

Общая сумма государственных контрактов составила более 276 млн руб., компаниям грозят административные штрафы, говорится в сообщении.

РБК направил запрос в офисы ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1».

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В середине декабря 2024 года ФАС признала ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух ИП нарушителями антимонопольного законодательства при торгах в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

По данным ФАС, компании «заключили и реализовали антиконкурентное соглашение» для поддержания цен в пяти конкурсных процедурах на общую сумму 2,8 млрд руб.

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Теги
ФАС Россия нацпроекты картельный сговор
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