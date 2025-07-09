К Тихановской пытались попасть на интервью подставные журналисты
Подставные журналисты по поддельным редакционным удостоверениям пытались попасть на интервью к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, сообщает белорусское издание «Зеркало».
Об интервью, которое должно было пройти 8 июля, они договорились через пресс-секретаря политика Анну Красулину. Подставные журналисты использовали имя реального сотрудника издания.
Когда они приехали в офис, при проверке документов оказалось, что удостоверения поддельные, а «журналистов» набрали через Telegram.
Как рассказал медиа один из подставных репортеров, он искал подработку в этом мессенджере, когда с ним связалась девушка и представилась редактором «Новой газеты. Европа» (признана нежелательной организацией в России). Она попросила снять интервью с Тихановской, за что пообещала гонорар в размере €100.
Мужчине предоставили список вопросов, который содержал в основном темы освобождения мужа политика, оппозиционера Сергея Тихановского, его планов на ближайшее время, позиции насчет санкций и отношения Литвы к белорусам. Ему прислали сканы удостоверений с логотипом издания.
Именно эти документы вызвали сомнение у пресс-секретаря. Позвонив главному редактору «Новой газеты. Европа», она узнала, что издание действительно планировало интервью с Тихановской, но приехавшие журналисты не имеют к изданию никакого отношения. На место вызвали полицию, «репортеров» увезли на допрос.
В 2019 году Тихановский создал YouTube-канал «Страна для жизни» для борьбы с беспределом чиновников, канал стал популярным. Затем он решил баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, но ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его выдвижения. На тот момент кандидат был арестован за участие в несогласованном митинге. Тогда вместо него выдвинулась Тихановская.
Согласно официальным данным, Тихановская получила 10% голосов, Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги сфальсифицированными, что привело к массовым протестам.
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