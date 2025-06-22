Тихановский заплакал после вопроса о встрече с детьми

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Освобожденный президентом Белоруссии Лукашенко оппозиционер Сергей Тихановский заплакал, когда его спросили о встрече с детьми. Об этом сообщила его жена Светлана Тихановская в своем телеграм-канале. Все произошло на пресс-конференции освобожденных белорусских политзаключенных в Вильнюсе, кадры которой опубликовала жена Тихановского, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем телеграм-канале.

«Жена говорит: «Доченька, папа приехал», — начал отвечать Тихановский на вопрос о том, как его встретили дети, но не смог сдержать слез. Светлана Тихановская добавила, что «тюрьма настолько меняет людей», что дочь не узнала отца после тюрьмы и не могла поверить, что это действительно он.

21 июня Сергея Тихановского помиловали вместе с еще 13 заключенными, среди которых много граждан других стран. Этому способствовал визит в Белоруссию спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога и его встреча с Лукашенко.

Тихановскому 46 лет. В браке со Светланой Тихановской он с 2006 года, у них двое детей — Корней (родился в 2010-м) и Агния (2015).

В 2019-м Тихановский создал YouTube-канал «Страна для жизни» для борьбы с беспределом чиновников, канал стал популярным. Затем он решил баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, но ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его выдвижения. На тот момент кандидат был арестован за участие в несогласованном митинге. Тогда вместо него выдвинулась Тихановская.

Согласно официальным данным, Тихановская получила 10% голосов, Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги сфальсифицированными, что привело к массовым протестам.