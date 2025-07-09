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«Яндекс» объяснил рост цен в такси в российских регионах

«Яндекс» объяснил, почему подорожали поездки в такси в городах-миллионниках
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Удорожание автомобилей и их обслуживания, ужесточение миграционной политики, а также необходимостью привлекать новых водителей высокой зарплатой — все это приводит к повышению тарифа на такси в российских городах, сообщили РБК в «Яндекс такси». Сервис изучил динамику средней стоимости минуты поездки в регионах с июля 2024 года по июнь 2025-го.

Согласно результатам проведенного анализа, заметней всего подорожали поездки в Ленинградской области — на 18%, с 25,7 до 30,4 руб. В Московской области тариф вырос за год на 16%, с 31,4 до 36,3 руб. С похожим темпом (16% за год) дорожало такси в Воронежской области, где минута поездки теперь обходится пассажиру в среднем в 24,6 руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Самарской области тариф вырос на 15% (22,2 руб/мин), в Пермском крае — на 14% (23 руб/мин).

На 13% увеличился тариф у таксистов Свердловской области (23 руб/мин), Волгоградской области (21,5 руб/мин), Красноярского края (23,1 руб/мин) и Нижегородской области (24,8 руб/мин).

В Башкирии минута поездки подорожала на 12%, с 20,3 до 22,7 руб., а в соседнем Татарстане — на 10%, с 22 до 24,2 руб., как и в Омской области, где стоимость минуты выросла с 19,1 до 21 руб.

Медленней всего тариф рос в Челябинской области — на 8%, с 20,2 до 21,7 руб.

При этом по сравнению с предыдущим годом сервис зафиксировал более низкие темпы повышения тарифа. Аналитики связали это с нормализацией ситуации на рынке: стало больше автомобилей и реже срабатывали повышающие коэффициенты.

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Яндекс Такси пассажирские перевозки тарифы
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