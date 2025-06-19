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ПМЭФ-2025 ,  
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«Яндекс Такси» снизит тарифы на поездки с детьми

«Яндекс Такси» до конца года удешевит для пассажиров поездки с детьми
Сюжет
ПМЭФ-2025
Яндекс YDEX ₽4 046 +0,19% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс Такси» собирается удешевить для пассажиров поездки с детьми за счет изменения их тарификации и привлечения большего числа водителей с детскими креслами, сообщил на ПМЭФ РБК директор по работе с государственными органами «Яндекс Такси» Антон Петраков. По его словам, это произойдет до конца года.

«Наша ключевая цель — полностью отменить дополнительную плату за детское кресло для пассажиров, сохранив при этом мотивацию водителей», — сказал Петраков.

По его данным, за 2024 год число активных водителей с детскими креслами по всей стране выросло на 40% год к году, благодаря чему машины стали приезжать на заказ к пассажирам с детьми на 12% быстрее.

Кроме того, сервис планирует запустить пилотный проект для многодетных семей. Им станут предоставлять скидки на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой «Госуслуги».

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