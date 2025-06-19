«Яндекс Такси» снизит тарифы на поездки с детьми
«Яндекс Такси» собирается удешевить для пассажиров поездки с детьми за счет изменения их тарификации и привлечения большего числа водителей с детскими креслами, сообщил на ПМЭФ РБК директор по работе с государственными органами «Яндекс Такси» Антон Петраков. По его словам, это произойдет до конца года.
«Наша ключевая цель — полностью отменить дополнительную плату за детское кресло для пассажиров, сохранив при этом мотивацию водителей», — сказал Петраков.
По его данным, за 2024 год число активных водителей с детскими креслами по всей стране выросло на 40% год к году, благодаря чему машины стали приезжать на заказ к пассажирам с детьми на 12% быстрее.
Кроме того, сервис планирует запустить пилотный проект для многодетных семей. Им станут предоставлять скидки на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой «Госуслуги».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов